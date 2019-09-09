На Шрі-Ланці слони кинулися в натовп під час параду – 17 поранених

На справжній жах перетворилося свято у Шрі-Ланці. Під час параду слони кинулися в натовп. Поранено 17 людей. Усіх госпіталізували.

Що саме сполохало тварин, не повідомляють. Свято, під час якого стався інцидент, відзначають у столиці країни щороку.

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Процесія з десятків танцівників, музикантів та прикрашених слонів вирушає від храму й проходить вулицями міста на радість тисячам глядачів.

До слова, Доріан накрив Багами: понад 20 загиблих, 70 тис. осіб просять допомоги.

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