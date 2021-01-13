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Факты / Видео / Украина / Общество

На трассах Прикарпатья – километровые пробки из-за повышения тарифов

На Прикарпатье люди перекрыли одну из главных трасс – Ивано-Франковск – Львов – из-за повышения тарифов на газ и свет.

На дороге из-за действий митингующих образовались километровые пробки.

Прикарпатцы, большинство из которых работают за границей, через вынужденный отпуск остались без доходов.

Местные чиновники, чтобы поддержать селян, обратились к президенту и премьер-министру.

– Люди сегодня здесь, потому что тарифы бьют по их имущественному состоянию. Тем более, сейчас идет эпидемия коронавируса. В условиях, когда увеличиваются тарифы, чрезвычайно сложно выжить, – говорит председатель Ямницкого сельского совета Роман Крутой.

Накануне из-за роста тарифов прикарпатцы перекрывали дороги на других направлениях.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучит, насколько целесообразно установлены тарифы на газ. Если специалисты обнаружат несоответствия, то заставят регулятора повлиять на ситуацию.

Регуляторным органом является Национальная комиссия по государственному урегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Именно НКРЭКП отвечает за установление тарифов на транспортировку газа для каждого поставщика. Подробнее о повышении тарифов в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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