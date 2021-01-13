На трассах Прикарпатья – километровые пробки из-за повышения тарифов

На Прикарпатье люди перекрыли одну из главных трасс – Ивано-Франковск – Львов – из-за повышения тарифов на газ и свет.

На дороге из-за действий митингующих образовались километровые пробки.

Прикарпатцы, большинство из которых работают за границей, через вынужденный отпуск остались без доходов.

Местные чиновники, чтобы поддержать селян, обратились к президенту и премьер-министру.

– Люди сегодня здесь, потому что тарифы бьют по их имущественному состоянию. Тем более, сейчас идет эпидемия коронавируса. В условиях, когда увеличиваются тарифы, чрезвычайно сложно выжить, – говорит председатель Ямницкого сельского совета Роман Крутой.

Накануне из-за роста тарифов прикарпатцы перекрывали дороги на других направлениях.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучит, насколько целесообразно установлены тарифы на газ. Если специалисты обнаружат несоответствия, то заставят регулятора повлиять на ситуацию.

Регуляторным органом является Национальная комиссия по государственному урегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Именно НКРЭКП отвечает за установление тарифов на транспортировку газа для каждого поставщика. Подробнее о повышении тарифов в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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