На трасах Прикарпаття – кілометрові затори через підвищені тарифи

На Прикарпатті люди перекрили одну з головних трас – Івано-Франківськ – Львів – через підвищення тарифів на газ та світло.

На дорозі через дії мітингувальників утворились кілометрові затори.

Прикарпатці, більшість із яких працюють за кордоном, через вимушену відпустку залишились без доходів.

Місцеві чиновники, щоб підтримати селян, звернулись до президента та прем’єр-міністра.

– Люди сьогодні тут, бо тарифи б’ють по їхньому майновому стану. Тим паче, зараз триває пандемія коронавірусу. В умовах, коли збільшуються тарифи, надзвичайно складно вижити, – говорить голова Ямницької сільської ради Роман Крутий.

Напередодні через зростання тарифів прикарпатці перекривали дороги на інших напрямках.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дослідить, наскільки доцільно встановлені тарифи на газ. Якщо фахівці виявлять невідповідності, то змусять регулятора вплинути на ситуацію.

Регуляторним органом є Національна комісія з державного урегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Саме НКРЕКП є відповідальною за встановлення тарифів на транспортування газу для кожного постачальника. Детальніше про підвищення тарифів в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.