Антимонопольний комітет України (АМКУ) дослідить, наскільки доцільно встановлені тарифи на газ. Якщо фахівці виявлять невідповідності, вони змусять регулятора вплинути на ситуацію. Регуляторним органом є Національна комісія з державного урегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Саме НКРЕКП є відповідальною за встановлення тарифів на транспортування газу для кожного постачальника.

Також представники АМКУ підкреслили, що наразі на ринку домінує Регіональна газова компанія, зокрема у цього постачальника найбільша вартість послуг.

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Підвищення тарифів на газ

З 1 січня цього року в Україні подорожчала вартість послуг транспортування газу. Ціни на тарифи зросли у 40 постачальників, зниження вартості зафіксували лише у трьох облгазах.

У зв’язку з цим депутати фракції Слуга народу оголосили про напрацювання антикризового плану для врегулювання ситуації.

Джерело: АМКУ

Фото: АМКУ