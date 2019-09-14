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Украинцев ждут большие сдвиги, но не сразу: о чем говорили на YES 2019

Начался второй день YES 2019 речью премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Говорил он и о собственном ощущении счастья, и об этом понятии для государства и нации. Своей задачей, как руководитель правительства, считает создание для всех равных правил игры. Чтобы украинцев не заставляли нарушать правила или заниматься коррупцией.

Гончарук обещает вскоре представить парламенту программу правительства. Цель амбициозная – за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%. А для этого нужно перезагрузить власть, либерализовать постсоветские трудовые отношения, ведь сейчас работодатели часто боятся брать официально на работу, будет наведен порядок в монополиях. Премьера вдохновляет Дональд Трамп.

– Молодые и новые лица пришли в Верховную Раду – 80% народных депутатов впервые стали законодателями, – сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Задачей своей политической силы Разумков назвал привести новое поколение в политику, и победа на выборах дает возможность воплотить в жизнь предвыборные обещания, но времени мало. В качестве примера спикер напомнил: Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность за два дня работы. А за реформы голосует не только фракция Слуги народа.

Святослав Вакарчук одной из главных задач страны называет верховенство права. По образованию физик, он напоминает: в природе фундаментальные законы стабильны и незыблемы. И считает, что хотя политика менее предсказуема, правила игры должны быть четкими и одинаковыми для всех. Тогда государство получит эффективную власть.

Министр экономики Тимофей Милованов считает: сейчас одновременно существуют две Украины – одна из них выигрывает от инноваций, там растут зарплаты, в частности, в крупных городах, в крупных компьютерных компаниях. А есть Украина, которая осталась в стороне новаций, часто встречаются люди, которые тяжело физически работают. И именно они выбирают популистов и их легкие решения.

Решение о реформах в сельском хозяйстве может многое изменить. А именно – открытие рынка земли – селяне наконец получат настоящие деньги за землю и смогут сами инвестировать в собственное производство. Правительство работает над проектом государства в смартфоне – чтобы люди не стояли в очередях в госучреждениях, а все необходимые документы получали через интернет.

Читайте: Что делает людей счастливее – исследование YES 2019

Продолжение реформ будет и в образовании. Школа должна развивать творческий потенциал. Как пример – Скандинавия, где у учащихся развивают навыки жить в обществе, правильно общаться – именно такой подход позволяет воспитать сознательных граждан, которые знают как принимать важные решения в жизни.

Профессор из Колумбийского университета Джеффри Сакс считает: украинцы не дрожат перед вызовами и могут достичь невероятных высот. Особенно в вопросе устойчивого развития, на чем специализируется американец. Зеленая энергетика, переработка мусора, чистый воздух и море должны стать приоритетами нового правительства не меньшими чем борьба с коррупцией. Ученый рассказал, что впереди у украинцев большие сдвиги, но они не произойдут мгновенно.

Вижу цель и не вижу препятствий – так можно охарактеризовать выступления наших молодых политиков. Звучит множество мыслей, которые могут продвинуть нашу страну на новый уровень: как избавиться от популизма, коррупции, продвигать реформы. Пока молодые украинцы страстно готовы воплощать свои мечты и планы в жизнь. И главное – активно перенимать опыт передовых стран мира, о котором активно рассказывали международные гости на встрече YES.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Квасьневский закрыл 16-ю конференцию YES 2019.

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