На українців чекають великі зрушення, але не одразу: про що говорили на YES 2019

Розпочався другий день YES 2019 з промови прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Говорив він і про власне відчуття щастя, і про це поняття для держави і нації. Своїм завданням, як керівник уряду, вважає створення для всіх рівних правил гри. Щоб українців не змушували порушувати правила чи займатися корупцією.

Гончарук обіцяє незабаром презентувати парламенту програму уряду. Мета амбітна – за 5 років збільшити ВВП країни на 40%. А для цього потрібно перезавантажити владу, лібералізувати пострадянські трудові відносини, адже нині працедавці часто бояться брати офіційно на роботу, буде наведено лад у монополіях. Прем’єра надихає Дональд Трамп.

– Молоді і нові обличчя прийшли у Верховну Раду – 80% народних депутатів вперше стали законодавцями, – повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

Завданням своєї політичної сили Разумков назвав привести нове покоління у політику, і перемога на виборах дає змогу втілити в життя передвиборні обіцянки, але часу обмаль. Як приклад, спікер нагадав: Верховна Рада зняла депутатську недоторканість за два дні роботи. А за реформи голосує не лише фракція Слуги народу.

Святослав Вакарчук одним з головних завдань країни називає верховенство права. За освітою фізик, він нагадує: у природі фундаментальні закони стабільні і непорушні. І вважає, що хоч політика менш передбачувана, правила гри мають бути чіткими і однаковими для всіх. Тоді держава отримає ефективну владу.

Міністр економіки Тимофій Милованов вважає: нині одночасно існують дві України – одна з них виграє від інновацій, там зростають зарплати, зокрема, у великих містах, у великих комп’ютерних компаніях. А є Україна, що залишилась осторонь новацій, часто зустрічаються люди, що тяжко фізично працюють. І саме вони вибирають популістів і їхні легкі рішення.

Рішення про реформи у сільському господарстві може багато чого змінити. А саме – відкриття ринку землі – селяни нарешті отримають справжні гроші за землю і зможуть самі інвестувати у власне виробництво. Уряд працює над проектом держави у смартфоні – щоб люди не стояли в чергах у держустановах, а всі необхідні документи отримували через інтернет.

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Продовження реформ буде і в освіті. Школа має розвивати творчий потенціал. Як приклад – Скандинавія, де в учнів розвивають навички жити у суспільстві, правильно спілкуватися – саме такий підхід дозволяє виховати свідомих громадян, які знають як ухвалювати важливі рішення у житті.

Професор з Колумбійського університету Джеффрі Сакс вважає: українці не тремтять перед викликами і можуть досягти неймовірних висот. Особливо у питанні сталого розвитку, на чому спеціалізується американець. Зелена енергетика, переробка сміття, чисте повітря і море мають стати пріоритетами нового уряду не меншими за боротьбу з корупцією. Науковець розповів, що попереду в українців великі зрушення, але вони не стануться миттєво.

Бачу ціль і не бачу перепон – такими можна охарактеризувати виступи наших молодих політиків. Звучить безліч думок, які можуть просунути нашу державу на новий рівень: як позбутися популізму, корупції, просувати реформи. Поки що молоді українці пристрасно готові втілювати свої мрії і плани в життя. І головне – активно переймати досвід передових держав світу, про який активно розповідали міжнародні гості на зустрічі YES.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Квасневський закрив 16-ту конференцію YES 2019.

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