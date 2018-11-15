На вес золота! Как трактористов поощряют работать в Украине

Профессия, которую внесли в список дефицитных в Украине – трактористы. Сейчас механизаторы, которые могут справиться не только с вспашкой земли, но и разобраться со сложной иностранной техникой, на вес золота. Только в течение года работодатели Винницкой области искали на свои предприятия 3 тыс. трактористов. Нехватка людей, через рабочую миграцию за границу.

И теперь чтобы удержать специалиста агрофирмы – не отпускают механизаторов даже на зимний период в отпуск. Некоторых отправляют на обучение – чтобы трактористы умели управлять комбайнами и тракторами, которые оснащены компьютерами. Но самое главное, владельцы земель должны высоко оплачивать сложную работу механизатора, чтобы тот не искал лучшего заработка в соседних странах.

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Профессия механизатора не просто востребована – одна из самых дефицитных. Нынешние хозяйства – закупают преимущественно иностранную технику, и она практически вся компьютеризирована. Но при нынешнем дефиците квалифицированных кадров агрофирмы рады любому трактористу. Говорят, сами научат, чтобы тот только держался работы.

О зарплате механизаторы рассказывают неохотно, но в среднем их заработок превышает 15 тыс. в месяц. В сезон может быть и в несколько раз больше.

К слову, когда профессия – это призвание. Как становятся учителями.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 20:15



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