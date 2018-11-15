На вагу золота! Як трактористів заохочують працювати в Україні

Професія, яку внесли до списку найдефіцитніших  в Україні – трактористи. Зараз  механізатори, які можуть впоратись не тільки із оранкою землі, а й розібратись зі складною іноземною технікою, на вагу золота. Тільки впродовж року роботодавці Вінниччини шукали на свої підприємства 3 тис. трактористів. Нестача людей, через робочу міграцію за кордон.

І  тепер аби утримати спеціаліста агрофірми – не відпускають механізаторів навіть на зимовий період у відпустку. Деякі відправляють на навчання – аби трактористи вміли керувати комбайнами та тракторами, які оснащені комп’ютерами. Але найголовніше, власники земель мають високо оплачувати складну роботу механізатора, щоб той не шукав  кращі заробітки в сусідніх країнах.

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Професія механізатора не просто затребувана – одна з найдефіцитніших. Нинішні господарства – закуповують переважно іноземну техніку, і вона практично вся  комп’ютеризована. Але за нинішнього дефіциту кваліфікованих кадрів агрофірми раді будь-якому трактористу. Кажуть,  самі навчать, аби той тільки тримався роботи.

Про  зарплату механізатори розказують неохоче, але  в середньому їх заробіток перевищує 15 тис. на місяць. У сезон може бути і в кілька разів більше.

До слова, коли професія – це покликання. Як стають вчителями.

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