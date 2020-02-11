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Факты / Видео / Украина

На Виннитчине погибли лебеди – из-за аномально теплой зимы не улетели в теплые края

Сотни белых лебедей попали в ледовую ловушку Винницкой области.

В селе Пиков местные заметили у берега с десяток погибших птиц. Они умерли от голода.

Птицы не улетели в теплые края, потому что была аномально теплая зима. А внезапное похолодание осложнило добывание пищи.

Что теперь будет с птицами – в сюжете Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье семья спасла лебедя.

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