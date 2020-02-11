На Вінниччині загинули лебеді – через аномально теплу зиму не відлетіли в теплі краї

Сотні білих лебедів потрапили у льодову пастку на Вінниччині.

У селі Пиків місцеві помітили поблизу берега з десяток загиблих птахів. Вони померли через голод.

Птахи не відлетіли в теплі краї, бо була аномально тепла зима. А раптове похолодання ускладнило добування їжі.

Що тепер буде з птахами – у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті родина врятувала лебедя.

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