Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

На всех не хватит. Сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких

Коварный коронавирус уверенно распространяется по регионам нашей страны. Опыт стран, которые оказались в эпицентре эпидемии, показывает, что в среднем в 5-7% больных Covid-19 поражает легкие и вызывает вирусную пневмонию. Жизнь таких людей зависит только от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Министерстве здравоохранения отчитываются, что в украинских медучреждениях 989 таких апаратов. Они готовы к спасению сложных пациентов. Но сказать, что этого количества аппаратов мало, это ничего не сказать. Медики единодушно призывают украинцев соблюдать карантин чтобы одновременно было не слишком много больных. Ведь без аппаратов искусственной вентиляции легких человек с осложнениями после коронавируса обречен. Детали в сюжете Кристины Величанской и Владислава Круглова.

Напомним, лечение от коронавируса за границей сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как мыло и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача
Как мыло и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача
Малиновскому и всем футболистам Аталанты запретили общаться со СМИ
Малиновскому и всем футболистам Аталанты запретили общаться со СМИ
На Тернопольщине подтвердили еще два случая коронавируса
На Тернопольщине подтвердили еще два случая коронавируса
Миньон без штанов: Путин в защитном костюме от коронавируса потешил сеть
Миньон без штанов: Путин в защитном костюме от коронавируса потешил сеть
Минобороны призывает граждан участвовать в борьбе с коронавирусом
Минобороны призывает граждан участвовать в борьбе с коронавирусом
Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область
Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область
Больничный во время карантина: кто имеет право и в каких случаях
Больничный во время карантина: кто имеет право и в каких случаях
Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка