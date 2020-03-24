На всех не хватит. Сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких

Коварный коронавирус уверенно распространяется по регионам нашей страны. Опыт стран, которые оказались в эпицентре эпидемии, показывает, что в среднем в 5-7% больных Covid-19 поражает легкие и вызывает вирусную пневмонию. Жизнь таких людей зависит только от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Министерстве здравоохранения отчитываются, что в украинских медучреждениях 989 таких апаратов. Они готовы к спасению сложных пациентов. Но сказать, что этого количества аппаратов мало, это ничего не сказать. Медики единодушно призывают украинцев соблюдать карантин чтобы одновременно было не слишком много больных. Ведь без аппаратов искусственной вентиляции легких человек с осложнениями после коронавируса обречен. Детали в сюжете Кристины Величанской и Владислава Круглова.

Напомним, лечение от коронавируса за границей сейчас проходит 21 гражданин Украины.

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