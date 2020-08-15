На Закарпатье оживает туризм: цены и развлечения

На Закарпатье после четырехмесячного перерыва снова шумно и людно. Вместо больших туристических групп здесь индивидуальные туры — на микроавтобусах или собственных авто.

Желающие могут покорить местные горы и долины. Например, на гору Гымба можно подняться за 140 грн или же попросить местных отвезти вас за 150 грн на Боржавские долины.

Также можно посетить водопад Шипот, у которого ежедневно сотни туристов. Кроме того, здесь есть термальные источники, минеральные воды, средневековые замки и уникальный местный колорит.

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У фонтана продают карпатские сувениры, а за 20 грн предлагают свежий сок из черники, а за 30 грн – порцию местной душистой ухи из белых грибов.

Цены на отдых в Закарпатье не меняли с прошлого года. Отели еще пустые, зато более чем на половину уже заполнены сельские усадьбы. Их владельцы наконец имеют хоть какой-то заработок.

За 200 грн в сутки можно снять комнату у селян, а за 1,5 тыс. грн – двухэтажный дом. За 150 грн горцы дважды в день кормят домашними блюдами. Жители Закарпатья надеются, что туризм полноценно возродится.

Отдых в Украине

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

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