На Закарпатті оживає туризм: ціни та розваги

На Закарпатті після чотиримісячної перерви знову гамірно і людно. Замість великих туристичних груп тут індивідуальні тури – на мікроавтобусах або власних авто.

Бажаючі можуть підкорити місцеві гори та полонини. Наприклад на гору Гимбу можна піднятись за 140 грн або ж попросити місцевих відвезти вас за 150 грн на Боржавські полонини.

Також можна відвідати водоспад Шипіт, біля якого щодня сотні туристів. Окрім того, тут є термальні джерела, мінеральні води, середньовічні замки та унікальний місцевий колорит.

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Біля водограю продають карпатські сувеніри, а за 20 грн пропонують свіжий сік із чорниць, за 30 грн – порцію місцевої запашної юшки із білих грибів.

Ціни на відпочинок на Закарпатті не змінювали з минулого року. Готелі ще порожні, зате більш ніж на половину вже заповнені сільські садиби. Їхні власники нарешті мають хоч якийсь заробіток.

За 200 грн за добу можна винайняти кімнату у селян, а за 1,5 тис. грн – двоповерховий будинок. За 150 грн горяни двічі на день годують домашніми стравами. Жителі Закарпаття сподіваються, що туризм повноцінно відродиться.

Відпочинок в Україні

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріоритетним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Тому обирати можна буде як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.