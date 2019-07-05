На Закарпатье наводнение уничтожило сотни теплиц с томатами

Вместо усеянных красными помидорами кустов – сорняки и пустошь. Сотни теплиц с помидорами на Закарпатье уничтожило майское наводнение. Растения уже с навязанными зелеными плодами простояли в воде неделю. А потом сгнили и засохли. У некоторых убытков – на сотни тысяч гривен.

В селе Боржавское десятилетиями каждая семья выращивала помидоры. Семена высевают в начале января. Урожай собирали с мая по октябрь. Качественными домашними и не дорогими помидорами закарпатцы годами кормили едва ли не всю страну. Теперь теплицы изувечены, восстанавливать их не за что. Люди массово поехали на заработки.

Где не уничтожило наводнение – морит жара. На открытом грунте томаты закарпатцы не выращивают давно. Так как растения капризные, им вредит дождь. Сейчас в теплицах днем ​​воздух нагревается до +60 градусов. Помидоры получают температурный стресс, перестают расти. Урожай в десять раз меньше, чем в прошлом году.

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Закарпатские помидоры за пределы области на продажу этим летом не везут, их даже не хватает местным. Закарпатцы едят зарубежные. Цена побила все рекорды. За килограмм помидоров на рынках просят от 30 до 75 грн, в зависимости от сорта. Продавцы снижение цены на помидоры не прогнозируют.

В прошлом году в это время помидоры были в пять раз дешевле. На рынке покупатели покупают не килограммами, а по несколько штук. Закарпатские фермеры прогнозируют: на рынках помидоров будет не хватать на протяжении всего лета. За потерянный урожай они не получили ни копейки компенсации. Но сейчас много работают, чтобы в следующем году вернуть себе славу главных поставщиков помидоров в Украине.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем в Украине обрабатывают урожаи.

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