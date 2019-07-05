На Закарпатті повінь знищила сотні теплиць із томатами

Замість всіяних червоними помідорами кущів – бур’яни і пустка. Сотні теплиць із томатами на Закарпатті знищила травнева повінь. Рослини уже із нав’язаними зеленими плодами простояли у воді тиждень. А потім зігнили і засохли. У декого збитків – на сотні тисяч гривень.

У селі Боржавське десятиліттями кожна родина вирощувала помідори. Насіння висівають на початку січня. Урожай збирали від травня до жовтня. Якісними домашніми й не дорогими помідорами закарпатці роками годували чи не всю країну. Тепер теплиці понівечені, відроджувати їх немає за що. Люди масово поїхали на заробітки.

Де не знищила повінь – морить спека. На відкритому ґрунті томати закарпатці не вирощують давно. Бо рослини примхливі, їм шкодить дощ. Нині у теплицях вдень повітря нагрівається до +60 градусів. Помідори отримують температурний стрес, перестають рости. Урожай вдесятеро менший, ніж торік.

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Закарпатські помідори за межі області на продаж цього літа не везуть, їх навіть не вистачає місцевим. Закарпатці їдять закордонні. Ціна побила всі рекорди. За кілограм помідорів на ринках просять від 30 до 75 грн, залежно від сорту. Продавці зниження ціни на помідори не прогнозують.

Торік у цей час помідори були вп’ятеро дешевші. На ринку покупці купують не кілограмами, а по кілька штук. Закарпатські фермери прогнозують: бракуватиме на ринках помідорів упродовж усього літа. За втрачений урожай вони не отримали ані копійки компенсації. Та нині багато працюють, аби наступного року повернути собі славу головних постачальників помідорів в Україні.

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