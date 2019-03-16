На Закарпатье расцвело 20 га шафрана – как добраться

Хотите окунуться в настоящую цветочную весну, отправляйтесь в Закарпатье. Здесь расцвел шафран, 20 га невероятной красоты. Шафрановый рай – находится вблизи села Верхний Коропец на территории дендропарка Березинка.

У вас есть два выходных впереди, поэтому отправляйтесь в Закарпатье! Здесь массово расцвел шафран Гейфеля. На территории дендропарка Березинка у села Верхний Коропец – наибольшая их популяция. Эти хрупкие ранневесенние цветка покрыли фиолетовым ковром почти 20 га земли.

Между кедрами, грабами, пихтами, дубами и секвойями нежный шафран много лет назад высеялся сам. Это редкое растение на грани исчезновения и занесено в Красную книгу Украины. И в дендропарке ежегодно их количество увеличивается.

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В этом году шафран расцвел на неделю раньше. Хотя зима была снежной. Это хрупкое растение очень сильное, выдерживает до семи градусов мороза. Чтобы добраться до солнышка, пробивает толстый слой сухих листьев. Среди обычных крокусов есть альбиносы – большие белые цветы с фиолетовыми крапинками.

Шафран хорошо пахнет и манит пчел, которые уже собирают первый в этом году мед. Разводят эти первоцветы луковицами и благодаря ветру, а также – трудолюбивым муравьям, которые способны разнести семена почти на километр. Поэтому каждую весну здесь появляются новые шафрановые поляны.

Бескрайний фиолетовый ковер бдительно охраняют работники дендропарка. Посетителей просят не вытаптывать растения. А любоваться ими из специальных троп. Цвести нежные первоцветы будут еще здесь десять дней.

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