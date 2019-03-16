На Закарпатті розцвіло 20 га шафрану – як дістатись

Хочете поринути у справжню квіткову весну, вирушайте на Закарпаття. Тут розцвіли шафрани, 20 га неймовірної краси. Шафрановий рай – знаходиться поблизу села Верхній Коропець на території дендропарку Березинка.

У вас є два вихідних попереду, тож рушайте на Закарпаття! Тут масово розцвіли шафрани Гейфеля. На території дендропарку Березинка біля села Верхній Коропець – найбільша їх популяція. Ці тендітні ранньовесняні квітки вкрили фіолетовим килимом майже 20 га землі.

Між кедрами, грабами, ялицями, дубами й секвоями ніжні шафрани багато років тому насіялися самі. Це рідкісні квіти на межі зникнення і занесені до Червоної книги України. Та в дендропарку щороку їх більшає.

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Цьогоріч шафрани розцвіли на тиждень раніше. Хоча зима була сніжною. Ця тендітна рослина дуже сильна, витримує до семи градусів морозу. Щоб дістатися до сонечка, пробиває товстий шар сухого листя. Серед звичайних крокусів є альбіноси – великі білі квіти з фіолетовими цяточками.

Шафрани гарно пахнуть і манять бджілок, які вже збирають перший цьогорічний мед. Розводять ці першоцвіти цибулинками та завдяки вітру, а також – працьовитим мурашкам, які здатні рознести насіння майже на кілометр. Тому щовесни тут з’являються нові шафранові галявини.

Безкрайній фіолетовий килим пильно охороняють працівники дендропарку. Відвідувачів просять не витоптувати рослини. А милуватися ними зі спеціальних стежок. Квітнутимуть ніжні первоцвіти тут ще десять днів.

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