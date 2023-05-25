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На Закарпатті виготовляють макети ПТРК Стугна: як це допомагає ЗСУ

На Закарпатті волонтери виготовляють макети протитанкових ракетних комплексів Стугна-П. Відправляють їх воїнам на фронт у гарячі точки. Ворог полює на наші Стугни, бо це – потужна сучасна зброя, здатна знищити усі види бронетехніки окупантів.

Наші герої виставляють макети на хибні позиції, ворог по них стріляє, витрачає дорогі снаряди та видає своє розташування. Макет Стугни – точна копія оригіналу. Деталі для нього майстри виготовляють у різних цехах у кількох закарпатських селах із підручних матеріалів.

Контейнер для ракет зроблений зі шматка бляхи, пластикових заглушок до каналізаційних труб та горщика для квітів. Система наведення на макеті дерев’яна. Усі деталі ретельно вирізають столяри. Замість кнопок для запуску – металеві ґудзики.

Волонтери вже налагодили серійне виробництво макетів, щоб сильніше виснажувати росіян. Наступна партія муляжів надійде на передову у червні.

Війна в Україні, Закарпатська область, Закарпаття
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