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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ

У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять підрозділи Повітряно-десантних військ РФ і мотострілецькі підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– У Бахмуті відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання Вагнера. Вони змушені це робити. Заходять підрозділи Повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

За словами Череватого, всі зазначені підрозділи були доукомплектовані мобілізованими солдатами.

За останню добу на Бахмутському напрямку було три бойових зіткнення.

– Ворог не припиняє бойове ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, здійснив 6 авіанальотів, – сказав Череватий.

ЗСУ також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було ліквідовано 155 окупантів, 116 поранено.

Крім цього, українські захисники знищили 2 гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, 3 авто та 6 польових складів із боєприпасами.

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