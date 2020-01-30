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Чрезвычайная ситуация в ТРЦ: как действовать при прорыве теплосетей

Со всеми потрясениями отошел в прошлое потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. 13 января его залило кипятком из-за прорыва теплосети, ожоги получили девять человек. Кто был виноват в аварии, до сих пор не разобрались, полиция открыла уголовное производство.

И.о. начальника управления гражданской защиты ДСНС в Киеве Олег Стоволос отвечает за гражданскую защиту в столице. Он убежден, что хотя и до сих пор неизвестно кто виноват, прежде всего, к катаклизмам должны готовиться сами заведения. Во-первых, объявлять об опасности, организовывать эвакуацию, а охрана должна готовить площадку, на которой высадятся спасатели и медики. Детали в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, в Киеве на улице Смелянской произошла очередная коммунальная авария на Чоколовке. В результате инцидента улицу Смелянскую заволокло горячим паром.

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