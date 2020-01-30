Надзвичайна ситуація в ТРЦ: як діяти при прориві тепломереж

За усіма потрясіннями відійшов у минуле потоп у торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza. 13 січня його залило окропом через прорив тепломережі, опіки отримали дев’ять людей. Хто був винен у аварії, досі не розібрались, поліція відкрила кримінальне провадження.

В.о. начальника управління цивільного захисту ДСНС у Києві Олег Стоволос відповідає за цивільний захист у столиці. Він переконаний, що хоч і досі невідомо хто винен, передусім, до катаклізмів мають готуватися самі заклади. По-перше, оголошувати про небезпеку, організовувати евакуацію, а охорона має готувати майданчик, на якому висадяться рятувальники та медики. Деталі у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Смілянській сталася чергова комунальна аварія на Чоколівці. В результаті інциденту вулицю Смілянську затягнуло гарячою парою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.