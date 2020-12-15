Награда Девелопер года: итоги строительной отрасли в Украине 2020

Конец года — время подводить итоги. Не исключение и строительная отрасль.

— Сегодня на вручены наград в рамках 8 строительной премии, я держу в руках очень почетную награду, которую мы получили как компания Интеграл-Буд “Девелопер года”. Уже несколько лет Интергал-Буд получает награды в различных премиях, в различных номинациях.

Победителям приятное такое признание их труда. Но самая ценная награда, рассказывают лауреаты, это доверие населения.

Доступная ипотека для украинцев

Как сделать ипотечные кредиты в Украине более доступными и что этому мешает — в Киеве обсудили эти вопросы на специальном круглом столе, который инициировала Конфедерация строителей Украины.

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