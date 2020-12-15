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Нагорода Девелопер року: підсумки будівельної галузі в Україні 2020

Кінець року – час підбивати підсумки. Не виключення й будівельна галузь.

– Сьогодні на вручені нагород в рамках 8 будівельної премії, я тримаю в руках дуже почесну  нагороду, яку ми отримали як компанія  Інтергал-Буд “Девелопер року”. Вже кілька років Інтергал-Буд отримує відзнаки в різних преміях, в різних номінаціях.

Переможцям приємне таке визнання їх праці. Але найцінніша нагорода, розповідають лауреати, це довіра населення.

Доступна іпотека для українців

Як зробити іпотечні кредити в Україні більш доступними і що цьому заважає – у Києві обговорили ці питання на спеціальному круглому столі, що його ініціювала Конфедерація будівельників України.

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