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Анна Боль, Журналістка Факти ICTV

Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Тель-Авів координує дії з Вашингтоном. Прем’єр Беньямін Нетаньягу поговорив із президентом США Джо Байденом та подякував за підтримку. Ізраїль вже отримав боєприпаси й посилення системи ППО. А для стримування нових атак в Середземне море прибуде найбільший у світі американський авіаносець.

Варто зазначити, адміністрація Байдена розглядає можливість об’єднати допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет. У Білому домі сподіваються, що так буде легше і швидше провести рішення через Конгрес.

– Ми готові підтримувати українців, які мужньо протистоять російській агресії, й будемо робити це на постійній основі. У нас також є кошти, щоб забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно. І ми рішуче відкидаємо думку, що США не можуть одночасно підтримувати й волелюбний народ України, і державу Ізраїль, — заявив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

Аналітики назвали попередні причини несподівано успішної атаки бойовиків. Серед них – нездатність ізраїльських спецслужб відстежити зв’язки бойовиків, помилки військового командування і занадто сильна ставка на кіберзахист, який бойовикам вдалося зламати. А також ХАМАС зумів ввести в оману ізраїльські спецслужби: у переговорах ватажки угруповання стверджували, що не планують нападати на Ізраїль.

Війна в Ізраїлі, США
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