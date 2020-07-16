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Ближе всего в истории. Зонд NASA сделал уникальные снимки Солнца

Уникальные фотоснимки Солнца сделал зонд Solar Orbiter в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства.

Аппарат приблизился к звезде на наименьшее расстояние в истории — всего 77 млн километров. Как следствие — смог снять миниатюрные солнечные вспышки у поверхности звезды.

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Ученые уже окрестили их костром. Такие данные позволят лучше понять такое явление как корона Солнца и как оно направляет на землю заряженные частицы.

Пролет кометы Neowise

Комета Neowise 14 июля 2020 года пролетела прямо над планетой Земля. Момент полета запечатлели с борта космической станции.

Космонавты NASA сделали впечатляющее видео с помощью снимков. Комету заметили перед рассветом, когда она пролетала над Ближним Востоком.

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