Ближе всего в истории. Зонд NASA сделал уникальные снимки Солнца
Уникальные фотоснимки Солнца сделал зонд Solar Orbiter в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства.
Аппарат приблизился к звезде на наименьшее расстояние в истории — всего 77 млн километров. Как следствие — смог снять миниатюрные солнечные вспышки у поверхности звезды.
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Ученые уже окрестили их костром. Такие данные позволят лучше понять такое явление как корона Солнца и как оно направляет на землю заряженные частицы.
Пролет кометы Neowise
Комета Neowise 14 июля 2020 года пролетела прямо над планетой Земля. Момент полета запечатлели с борта космической станции.
Космонавты NASA сделали впечатляющее видео с помощью снимков. Комету заметили перед рассветом, когда она пролетала над Ближним Востоком.