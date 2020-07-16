Найближче в історії. Зонд NASA зробив унікальні знімки Сонця

Унікальні фотознімки Сонця зробив зонд Solar Orbiter в рамках спільної місії NASA і Європейської космічної агенції.

Апарат наблизився до зірки на найменшу відстань в історії – всього 77 млн кілометрів. Як наслідок – зміг зняти мініатюрні сонячні спалахи біля поверхні зірки.

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Вчені вже охрестили їх багаттям. Такі дані дозволять краще зрозуміти таке явище як корона Сонця і як воно надсилає на землю заряджені частинки.

Проліт комети Neowise

Комета Neowise 14 липня 2020 року пролетіла прямо над планетою Земля. Момент польоту відобразили з борту космічної станції.

Космонавти NASA зробили вражаюче відео за допомогою знімків. Комету помітили перед світанком, коли вона пролітала над Близьким Сходом.

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