Найближче в історії. Зонд NASA зробив унікальні знімки Сонця
Унікальні фотознімки Сонця зробив зонд Solar Orbiter в рамках спільної місії NASA і Європейської космічної агенції.
Апарат наблизився до зірки на найменшу відстань в історії – всього 77 млн кілометрів. Як наслідок – зміг зняти мініатюрні сонячні спалахи біля поверхні зірки.
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Вчені вже охрестили їх багаттям. Такі дані дозволять краще зрозуміти таке явище як корона Сонця і як воно надсилає на землю заряджені частинки.
Проліт комети Neowise
Комета Neowise 14 липня 2020 року пролетіла прямо над планетою Земля. Момент польоту відобразили з борту космічної станції.
Космонавти NASA зробили вражаюче відео за допомогою знімків. Комету помітили перед світанком, коли вона пролітала над Близьким Сходом.