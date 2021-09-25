Насколько эффективна контрацепция и что выбирают украинцы
Всемирный день контрацепции отмечают 26 сентября. Для украинцев этот вопрос особенно актуален. Растущая статистика выявления ВИЧ и прибегание к абортам тому подтверждение.
Многообразие средств контрацепции эволюционировало так же как телефоны. От гормональных препаратов до пластырей и имплантов. Но удовольствие это не из дешевых.
Кроме отечественного потребителя, украинский завод ежемесячно экспортирует 80 тыс. пачек готовой продукции. Средняя стоимость 80-90 грн. Цены продиктованы стоимостью сырья, зарплатами рабочих и ценой доставки товара.
Презервативы проходят полный цикл проверки. От этапа принятия сырья до готового продукта.
По мнению украинцев контрацепция, удовольствие хоть и не из дешевых — без нее никуда.
Кроме презервативов, сейчас популярны гормональные таблетки, импланты, пластыри, спирали. Они все действенные, их эффективность выше 95%. Однако защищают только от нежелательной беременности, но не от половых заболеваний, особенно от ВИЧ.
Совсем юные подростки уже не стесняются вслух интересоваться о контрацепции и задают вопросы.
Если же родители не готовы морально об этом говорить, можно не просто бесплатно получить презерватив, но и провериться на вирус иммунодефицита человека — фонд Елены Пинчук много лет посвятил своей задачей ставит здоровье нации — а это прежде всего знание и об угрозах и о том, как их можно избежать.
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