Наскільки ефективна контрацепція та що обирають українці

Всесвітній день контрацепції відзначають 26 вересня. Для українців це питання особливо актуальне. Зростаюча статистика виявлення ВІЛ та вдавання до абортів тому підтвердження.

Різноманіття засобів контрацепції еволюціонувало так само як телефони. Від гормональних препаратів до пластирів та імплантів. Та задоволення це не з дешевих.

Окрім вітчизняного споживача, український завод щомісяця експортує 80 тис. пачок готової продукції. Середня вартість 80-90 грн. Ціни продиктовані вартістю сировини, зарплатами робітників та ціною доставки товару.

Презервативи проходять повний цикл перевірки. Від етапу прийняття сировини до готового продукту.

На думку українців контрацепція, задоволення хоч і не з дешевих– та без неї нікуди.

Окрім презервативів, нині популярні гормональні пігулки, імпланти, пластирі, спіралі. Вони усі дієві, їхня ефективність вища за 95%. Однак захищають лише від небажаної вагітності, та не від статевих захворювань, а особливо від ВІЛ.

Зовсім юні підлітки вже не соромляться вголос цікавитися про контрацепцію і ставлять питання.

Якщо ж батьки не готові морально про це говорити, можна не просто безкоштовно отримати презерватив, а й перевіритися на вірус імунодефіциту людини – фонд Олени Пінчук багато років присвятив своїм завданням ставить здоров’я нації – а це перш за все обізнаність і про загрози і про те, як їх можна уникнути.

Читайте:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.