НАТО провело учения в Балтийском море: участники, техника и задачи

Военные учения Балтопс – одни из крупнейших в истории региона: 16 членов НАТО и партнеры – Финляндия и Швеция. На побережье у литовской Клайпеды отрабатывают высадку на амфибиях – всего несколько стран в мире имеют такие войска и могут организовать похожие маневры.

С кораблей британского флота к берегу приближаются морские пехотинцы. Лодки МРК скоростные, на воде разгоняются до 80 километров в час, поэтому главное применение – секретные операции, когда требуется скрытность, часто действуют в абсолютной темноте. Но их используют и во время масштабных высадок – морпехи благодаря пулеметам пробивают себе дорогу.

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И если во время боевых действий, воины ожидают с пляжа вражеских выстрелов, то на учениях их встречают аплодисментами – за удачные маневры.

Морские пехотинцы укрепляются на берегу и ждут вторую волну десанта. Офицеры связи передают координаты. На горизонте появляются тяжелые амфибии, они бронированные и перевозят два десятка десантников. Машины создают дымовую завесу и в конце выезжают на пляж.

Экипажи на земле готовы к любым неожиданностям. Машина очень проходная, хвалят водители, говорят – легко преодолевают и воду, и песок.

К слову, международные учения спасателей на Ровенщине – участники и задачи.

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