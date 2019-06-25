НАТО провело навчання у Балтійському морі: учасники, техніка та завдання

Військові навчання Балтопс – одні з найбільших в історії регіону: 16 членів НАТО і партнери – Фінляндія та Швеція. На узбережжі біля литовської Клайпеди відпрацьовують висадку на амфібіях – лише кілька країн у світі мають такі війська і можуть організувати схожі маневри.

З кораблів британського флоту до берега наближаються морські піхотинці. Човни ОРК швидкісні, на воді розганяються до 80 кілометрів на годину, тому головне застосування – секретні операції, коли потрібна прихованість, часто діють в абсолютній темряві. Але їх використовують і під час масштабних висадок – морпіхи завдяки кулеметам пробивають собі дорогу.

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І якщо під час бойових дій, вояки очікують з пляжу ворожих пострілів, то на навчаннях їх зустрічають аплодисментами – за вдалі маневри.

Морські піхотинці укріплюються на березі і чекають другу хвилю десанту. Офіцери зв’язку передають координати. На горизонті з’являються важчі амфібії, вони броньовані і перевозять два десятки десантників. Машини створюють димову завісу і врешті виїжджають на пляж.

Екіпажі на землі готові до будь-яких несподіванок. Машина дуже прохідна, хвалять водії, кажуть – легко долають і воду, і пісок.

До слова, міжнародні навчання рятувальників на Рівненщині – учасники і завдання.

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