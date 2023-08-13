Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини

Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Еще недавно одесские пляжи походили на свалки из тростника и бытового мусора. Но здесь полностью купаются и загорают. Хотя побережье еще только готовится к официальному открытию. На пляжах уже натягивают противоминные сетки, устанавливают наблюдательные пункты и систему оповещения о воздушной тревоге. Именно таким условиям должны соответствовать официально открытые пляжи для людей. И хоть не все пляжи соответствуют нормам, здесь уже полно людей. Особенно из других городов. Распоряжение о подготовке доступа людей на пляже подписал глава ОВА Олег Кипер. И касается это не только Одессы. В Измаильском и Белгород-Днестровском районах, страдающих от постоянных обстрелов РФ, также будут принимать отдыхающих, если успеют подготовить побережье. Решение об открытии пляжей областные власти подкрепляют и результатами проб морской воды. Которые после подрыва дамбы Каховской ГЭС наконец-то пришли в норму. Впрочем, экологи говорят, что при определенных погодных условиях все может измениться. Так что считают такое решение преждевременным и потенциально опасным.

Однако потенциальная опасность для населения может быть не только в воде, считают в военном командовании. До сих пор сохраняется немалый уровень ракетной угрозы и даже высадки десанта. Так что уверяют, о рисках местные власти предупредили. Это уже вторая попытка открыть одесские пляжи для нынешних отдыхающих. Побережье начали готовить еще в начале июня. Впрочем, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, Черное море более двух месяцев было под запретом.

відпочинок в Одесі, Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь