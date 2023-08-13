Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Еще недавно одесские пляжи походили на свалки из тростника и бытового мусора. Но здесь полностью купаются и загорают. Хотя побережье еще только готовится к официальному открытию. На пляжах уже натягивают противоминные сетки, устанавливают наблюдательные пункты и систему оповещения о воздушной тревоге. Именно таким условиям должны соответствовать официально открытые пляжи для людей. И хоть не все пляжи соответствуют нормам, здесь уже полно людей. Особенно из других городов. Распоряжение о подготовке доступа людей на пляже подписал глава ОВА Олег Кипер. И касается это не только Одессы. В Измаильском и Белгород-Днестровском районах, страдающих от постоянных обстрелов РФ, также будут принимать отдыхающих, если успеют подготовить побережье. Решение об открытии пляжей областные власти подкрепляют и результатами проб морской воды. Которые после подрыва дамбы Каховской ГЭС наконец-то пришли в норму. Впрочем, экологи говорят, что при определенных погодных условиях все может измениться. Так что считают такое решение преждевременным и потенциально опасным.

Однако потенциальная опасность для населения может быть не только в воде, считают в военном командовании. До сих пор сохраняется немалый уровень ракетной угрозы и даже высадки десанта. Так что уверяют, о рисках местные власти предупредили. Это уже вторая попытка открыть одесские пляжи для нынешних отдыхающих. Побережье начали готовить еще в начале июня. Впрочем, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, Черное море более двух месяцев было под запретом.

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