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Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Ще нещодавно одеські пляжі були схожі на звалища з очерету та побутового сміття. Але тут наповну купаються та засмагають. Хоча узбережжя ще тільки готують до офіційного відкриття.

На пляжах уже натягують протимінні сітки, встановлюють спостережні пункти та систему оповіщення про повітряну тривогу. Саме таким умовам мають відповідати пляжі, що офіційно відкриють для людей. І хоч не всі пляжі відповідають нормам, тут уже повно людей. Особливо з інших міст.

Розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі підписав голова ОВА Олег Кіпер. І стосується воно не лише Одеси. В Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах, що потерпають від постійних обстрілів РФ, також прийматимуть відпочивальників, якщо встигнуть підготувати узбережжя.

Рішення щодо відкриття пляжів обласна влада підкріплює й результатами проб морської води. Які після підриву дамби Каховської ГЕС нарешті прийшли у норму. Утім, екологи кажуть, за певних погодних умов усе може змінитися. Тож вважають таке рішення передчасним і потенційно небезпечним.

Та потенційна небезпека для населення може бути не лише у воді, вважають у військовому командуванні. Досі зберігається чималий рівень ракетної загрози та навіть висадки десанту. Тож запевняють, про ризики місцеву владу попередили.

Це вже друга спроба відкрити одеські пляжі для відпочивальників цьогоріч. Узбережжя почали готувати ще на початку червня. Утім, через підрив дамби Каховської ГЕС, Чорне море понад два місяці було під забороною.

відпочинок в Одесі, Факти ICTV
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