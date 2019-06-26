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Учения НАТО в Балтийском море как десантный корабль Albion разозлил Кремль

Мощные обучения в Балтийском море – они закончились, но оставили впечатление прочности НАТО. Так альянс демонстрирует свое присутствие в регионе и показывает России, что встанет на защиту стран Балтии в случае возможной агрессии. В маневрах принимает участие и британский флот, в частности, уникальный корабль Albion – благодаря которому десант высаживается на амфибиях.

Пока судно Albion в открытом море, попасть на него можно вертолетом. Летчики показывают правила безопасности командиру корабля и журналистам.

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Судно Albion доставляет к берегу морских пехотинцев – с военной техникой, чтобы создать на побережье плацдарм. Для этого используют два катера, они одновременно паркуются в середине корабля. Благодаря этому, британский флот может высадить мощный десант – в любой точке планеты – максимально незаметно для противника. Командующий морпехов говорит, в его подразделения отбор строгий.

Присутствие кораблей НАТО в балтийском море разозлило Кремль.

Командор улыбается – сейчас россияне ведут себя агрессивно, но наблюдают за учениями соответствии с правилами. Объясняет особенности региона, британский офицер украинского происхождения – это типичная практика флота.

К слову, НАТО провело учения в Балтийском море: участники, техника и задачи.

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