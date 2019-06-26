Навчання НАТО в Балтійському морі: як десантний корабель Albion розлютив Кремль

Потужні навчання в Балтійському морі – вони закінчилися, але залишили враження міцності НАТО. Так альянс демонструє свою присутність у регіоні і показує Росії, що стане на захист країн Балтії у випадку можливої агресії. В маневрах бере участь і британський флот, зокрема, унікальний корабель Albion – завдяки якому десант висаджується на амфібіях.

Поки судно Albion у відкритому морі, потрапити на нього можна гелікоптером. Льотчики показують правила безпеки командиру корабля і журналістам.

Читайте: Вперше в історії альянсу: спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію НАТО

Судно Albion доставляє до берега морських піхотинців – з військовою технікою, щоб створити на узбережжі плацдарм. Для цього використовують два катери, вони одночасно паркуються в середині корабля. Завдяки цьому, британський флот може висадити потужний десант – у будь-якій точці планети – максимально непомітно для противника. Командувач морпіхів каже, до його підрозділу відбір суровий.

Присутність кораблів НАТО в балтійському морі розлютило Кремль.

Командор усміхається – нині росіяни поводяться неагресивно і спостерігають за навчаннями відповідно до правил. Пояснює особливості регіону, британський офіцер українського походження – це типова практика флоту.

До слова, НАТО провело навчання у Балтійському морі: учасники, техніка та завдання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.