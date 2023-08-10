Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Однією з причин зволікання із F-16 Брідлав називає побоювання низки країн подальших дій Кремля. Тему активно обговорюють і світові медіа. Експерти вважають нинішню тактику ЗСУ виправданою: українські війська, які навчались на Заході, відмовляються від тактики США – лобового нападу на російські позиції, бо для цього треба більше зброї. Це усвідомлюють і у Вашингтоні, – пише видання CNN.

Водночас, в Пентагоні переконують: Джо Байден вже давно підтримав навчання на винищувачах, а от відповідальність перекладають на Європу. Саме з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте напередодні говорив президент Володимир Зеленський.

Де відбудуться навчання достеменно невідомо. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що союзники України будуть індивідуально визначати, коли починати навчання на F-16. Планувалося, що це може статися ще в липні. На саміті НАТО у Вільнюсі Україна підписала меморандум про створення коаліції з підготовки пілотів винищувачів F-16. У списку – 11 європейських країн.

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