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Факти / Відео / Україна

Навіщо видання поширюють інформацію про близьку смерть Путіна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Низка британських таблоїдів днями вийшла із заголовками про те, що начебто президент РФ Володимир Путін тяжко хворий і що він скоро помре або вже помер.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко звернув увагу на те, що хвиля публікацій серед більш-менш поважних видань зявилася після того, як  історію про ракове захворювання Путіна розповів Олівер Стоун – режисер з проросійськими настроями, який досить багато працював саме з росіянами.

– Він сказав як доконаний факт, що у Путіна був рак і що той лікувався. От з цього моменту почалася хвиля інформації про близьку смерть і хворобу президента РФ. З одного боку, це може бути повязано з тим, що після такої заяви Олівера Стоуна тиражі видань, у яких на першій шпальті буде новина про близьку смерть Путіна, зростатимуть.

З іншого боку, в таких випадках досить багато говориться про хвороби лідерів. Це в принципі абсолютно нормально для подібних ситуацій в демократичних ЗМІ, – пояснив Денисенко ведучій програми Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Водночас радник очільника МВС не виключає, що це може бути певна інформаційна кампанія, яку підігріває сам Путін своєю параноїдальною поведінкою.

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Адже дивно, коли протягом останніх двох років людина закапсулювалася і сидить на відстані 8-10 метрів з іншими лідерами та своїми найближчими соратниками.

Однак, на думку Денисенка, подібні публікації, передусім, спрямовані на те, щоб підвищувати свої тиражі.

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