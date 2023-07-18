Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды

Несмотря на разрушительные обстрелы энергетической инфраструктуры, украинские газовики не только продолжают добычу на существующих скважинах, но и успешно бурят новые – причем, на рекордные глубины. За последние полгода отечественная Укргаздобыча запустила сразу 14 мощных скважин, каждая из которых ежедневно дает более сотни тысяч кубометров голубого топлива. Вот так даже в условиях войны газовики устанавливают рекорды по темпам бурения.

32 400 метров – столько в месяц не бурили даже до полномасштабной войны. В этом году в апреле буровики Укргаздобычи установили новый рекорд месячной проходки. Всего же за первое полугодие украинские газовики пробурили 157 тыс. метров. Таких темпов не было за последние 15 лет.

Параллельно с добычей газовики ищут, где будут бурить дальше. Ведь существующие месторождения постепенно истощаются и нужно разрабатывать новые. С этой целью на западе страны проводят самую масштабную в истории отрасли 3D-разведку. А на востоке газовики бурят гораздо глубже, чем раньше. На днях успешно завершили самую глубокую в истории Укргаздобычи разведывательную скважину в 6 600 метров. Таким образом, Нафтогаз настойчиво приближается к поставленной цели.

— Наша цель – обеспечить украинцев газом украинской добычи. И я уверен, что в этом году это произойдет, впервые в истории Украины, – отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышов.

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