Не бурили стільки навіть до війни! Укргазвидобування встановлює рекорди

Попри руйнівні обстріли енергетичної інфраструктури, українські газовики не лише продовжують видобуток на наявних свердловинах, а й успішно бурять нові – причому, на рекордні глибини. За останні пів року вітчизняне Укргазвидобування запустило одразу 14 потужних свердловин, кожна з яких щодня дає понад сотню тисяч кубометрів блакитного палива. Ось так навіть в умовах війни газовики встановлюють рекорди з темпів буріння.

32 400 метрів – стільки за місяць не бурили навіть до повномасштабної війни. Натомість цьогоріч у квітні буровики Укргазвидобування встановили новий рекорд місячної проходки. Всього ж за перше півріччя українські газовики пробурили аж 157 тис. метрів. Таких темпів не було в останні 15 років.

Паралельно з видобуванням газовики шукають, де буритимуть далі. Адже сучасні родовища поступово виснажуються й потрібно розробляти нові. З цією метою на Заході країни проводять наймасштабнішу в історії галузі 3D-розвідку. А на Сході газовики бурять значно глибше, аніж раніше. Днями успішно завершили найглибшу в історії Укргазвидобування розвідувальну свердловину в 6 600 метрів. Таким чином Нафтогаз наполегливо наближається до поставленої мети.

– Наша мета – забезпечити українців газом українського видобутку. І я впевнений, що в цьому році це відбудеться, вперше в історії України, – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

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