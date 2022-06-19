Не потрібно мовчати про насильство: що змінить ратифікація Стамбульської конвенції

Найближчим часом Верховна Рада може ухвалити історичне рішення та ратифікувати Стамбульську конвенцію. Цей документ направлений на захист жінок від гендерно-зумовленого та домашнього насильства, а також для їхнього запобігання. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але до сьогодні її не ратифікували. Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про її ратифікацію та закликав депутатів проголосувати за документ.

Чому це важливо? Пояснила народний депутат України та співглава міжфракційного об’єднання Рівні можливості Інна Совсун.

– Звичайно, це потрібно було зробити вже давно. Це означає, що впродовж 10 років, коли вже можна було щось робити, ми не вчиняли дій, щоб захищати жінок. Наприклад, нещодавно я спілкувалась з адвокатом, яка розповіла просто вражаючу історію про дівчину, яку зґвалтували двоє чоловіків. Водночас третій спостерігав за цим через відеозв’язок. Ймовірно, зробив запис цього процесу. Дівчина написала заяву в поліцію. Але після цього поліція не зареєструвала цю заяву. Вони наполягали на тому, що їй потрібно прийти та розповісти ще раз. Внаслідок цього справа так і не потрапила до Єдиного державного реєстру правопорушень. Що було б, якби ми вже ратифікували Стамбульську конвенцію? У разі зґвалтування – це не можуть бути справи так званого приватного обвинувачення. Це не вона має ходити та домагатися, щоб відкрили справу, а прокуратура має цим займатися. Це дуже важливо. Жертва насилля не має приходити та доводити, що в неї мають взяти заяву.

За її словами, держава має здійснювати системний підхід до роботи правоохоронних органів, які працюють з жертвами сексуального або домашнього насильства.

– Держава мала б сприяти, щоб поліція ставилась до цього уважніше. У всіх жахливих історіях ще й поліція намагається відмовити дівчину від того, щоб вона подавала заяву, тому що “невелике містечко, це складно, ну навіщо тобі проблеми” та інше. Третій момент, який передбачає Стамбульська конвенція, що над справами сексуального насильства має бути особливий контроль. Сьогодні дуже часто вони залишаються поза увагою роботи правоохоронців. Дуже багато справ, де постраждали жінки, їхні права абсолютно не захищені. Такі дівчата та жінки залишаються жертвами злочинів, а винуватці непокараними.

Через повномасштабну війну в Україні з’явилась нова категорія жертв сексуального насильства, які пережили жахіття. Держава намагається заново переглядати підходи до розслідування справ про зґвалтування дівчат і жінок.

– Зараз з’явилась інша категорія жертв. Це жертви сексуального насилля, які сталися у процесі повномасштабної війни. Це взагалі окрема категорія злочинів. Нам дуже важливо зараз сказати, що держава розуміє, що вони пережили страшне у процесі війни. І ми заново переглядаємо підходи до розслідувань справ про зґвалтування, зокрема, ратифікувавши Стамбульську конвенцію для того, щоб максимальну увагу приділити цим справам, – наголосила Совсун.

У спецтемі Факти ICTV активно висвітлюють проблему домашнього та сексуального насильства, закликаючи не мовчати про злочини.

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