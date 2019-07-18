Не работают более 20 лет! Как люди в Ужгороде живут без лифтов

В Ужгороде почти все лифты в многоэтажках старые и опасные. У них давно истек срок эксплуатации. 94% лифтов требуют замены. В городе есть подъемники, которые не работают уже более 20 лет. Их разворовали, ремонтировать тут нечего. На покупку новых лифтов у власти нет денег. Уже второй год подряд из городского бюджета чиновники не выделяют ни копейки даже на модернизацию и капитальный ремонт лифтов.

В Ужгороде почти все лифты старые и опасные. В многоэтажках их более трехсот. Десятка два не работают вообще. Другие – изношены и требуют замены. Почти половина – еще чехо-словацкого производства.

Смотрите: Зайти в лифт и выжить: почему не помогает ремонт и вход за деньги

Изготовление их давно прекращено, запчастей не найти. На замену на новые подъемники у коммунального предприятия, которыми занимается, нет денег. Из городского бюджета на ремонт лифтов чиновники не выделяют ни копейки второй год.

Выход есть, уверен глава одного из ужгородских ОСМД Василий Антал. Вместе с соседями он возобновил работу лифта, собрав деньги и купив запчасти. Пользуются подъемником только те, кто платит.

Таких активных горожан – единицы. Другие же надеются на власть. Там объясняют: проблемы с лифтами накапливались годами. Денег на ремонт всегда хватало. Капитальная починка продлевает срок эксплуатации всего на четыре года. Поэтому, чтобы заменить все старые ужгородские подъемники на новые надо почти 300 млн грн.

К слову, срываются и зажимают до смерти: когда заменят лифты в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.