Не працюють понад 20 років! Як люди в Ужгороді живуть без ліфтів

В Ужгороді майже всі ліфти у багатоповерхівках старі і небезпечні. У них давно збіг термін експлуатації. 94% ліфтів потребують заміни. У місті є підйомники, які не працюють вже понад 20 років. Їх розікрали, ремонтувати тут нічого. На купівлю нових ліфтів у влади немає грошей. Уже другий рік поспіль з міського бюджету чиновники не виділяють ані копійки навіть на модернізацію та капітальний ремонт ліфтів.

В Ужгороді майже всі ліфти старі й небезпечні. У багатоповерхівках їх є понад триста. Зо два десятки не працюють взагалі. Інші – зношені і потребують заміни. Майже половина – ще чехо-словацького виробництва.

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Виготовлення їх давно припинене, запчастин не знайти. На заміну на нові підйомники у комунального підприємства, що ними опікується, немає грошей. З міського бюджету на ремонт ліфтів чиновники не виділяють ані копійки другий рік.

Вихід є, впевнений голова одного з ужгородських ОСББ Василь Антал. Разом із сусідами він відновив роботу ліфта, зібравши гроші і купивши запчастини. Користуються підйомником лише ті, хто платить.

Таких активних містян – одиниці. Інші ж сподіваються на владу. Там пояснюють: проблеми з ліфтами накопичувалися роками. Грошей на ремонт завжди бракувало. Капітальне лагодження продовжує термін експлуатації лише на чотири роки. Тож, щоб замінити всі старі ужгородські підйомники на нові треба майже 300 млн грн.

До слова, зриваються та затискають до смерті: коли замінять ліфти в Україні.

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