Не сработала тормозная система: в Киеве перевернулся грузовик с кирпичом

На Крещатике сегодня утром перевернулся грузовик с кирпичом. Пострадали два человека, которые были в этой машине.

Водители припарковали грузовик на улице Лютеранской со стремительным наклоном. И легли спать. На рассвете не сработала система тормозов и машина покатилась вниз. По дороге она цепляет Тойоту, рекламный щит, а затем влетает в арку.

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Родственники водителя сказали, что машина проходила техобслуживание ежегодно. По мнению экспертов, вероятнее всего – были неисправны тормоза в прицепе. Из-за перегрузки фуры тормоза тягача не смогли справиться и остановить авто.

Счастье, что было утро и машина и кирпичи на раздавили пешеходов. Обстоятельства этой ситуации выясняют правоохранители.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Днепре фура с пивом попала в ДТП.

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