Не спрацювала система гальм: у Києві перекинулася вантажівка з цеглою

На Хрещатику сьогодні вранці перевернулась вантажівка з цеглою. Постраждали двоє людей, які були в цій машині.

Водії припаркували вантажівку на вулиці Лютеранській зі стрімким нахилом. І лягли спати. На світанку не спрацювала система гальм і машина покотилася вниз. Дорогою вона чіпляє Тойоту, рекламний щит, а потім влітає в арку.

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Родичі водія сказали, що машина проходила техобслуговування щороку. На думку експертів, більш ймовірно – несправні гальма у причіпові. Через перенавантаження фури гальма тягачу не змогли впоратися і зупинити авто.

Щастя, що був ранок і машиною та цеглою на потрощило пішоходів. Обставини цієї ситуації з’ясовують правоохоронці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Дніпрі фура з пивом потрапила у ДТП.

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