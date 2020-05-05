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Не удастся ни схитрить, ни купить: механизм работы е-больничных и когда внедрят

В апреле Украина должна перейти на электронные больничные. Но из-за технических проблем и коронавируса нововведения отложили.

В Минздраве обещают: электронные больничные обязательно заработают после карантина. Это не будет отменять визит к врачу. Электронный документ призван минимизировать махинации с больничным листам.

Все данные будут в единой системе. Не удастся ни купить, ни схитрить, ни подделать документ. Механизм оформления листков нетрудоспособности будет выглядеть так: каждый врач будет визировать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования. Поэтому в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию.

Подробнее — в сюжете Оксаны Ткачевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что больничные и декретные украинцам выплатят с задержкой.

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