Не вдасться ані схитрити, ані купити: механізм роботи е-лікарняних та коли впровадять

У квітні Україна мала перейти на електронні лікарняні. Але через технічні проблеми і коронавірус нововведення відклали.

У МОЗ обіцяють: електронні лікарняні обов’язково запрацюють після карантину. Це не скасовуватиме візит до лікаря. Електронний документ покликаний мінімізувати махінації з листками непрацездатності.

Всі дані будуть в єдиній системі. Не вдасться ані купити, ані схитрити, ані підробити документ. Механізм оформлення листків непрацездатності виглядатиме так: кожен лікар візуватиме документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування. Тож в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію.

Докладніше – у сюжеті Оксани Ткачової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарняні та декретні українцям виплатять із затримкою.

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