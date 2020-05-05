Не вдасться ані схитрити, ані купити: механізм роботи е-лікарняних та коли впровадять
У квітні Україна мала перейти на електронні лікарняні. Але через технічні проблеми і коронавірус нововведення відклали.
У МОЗ обіцяють: електронні лікарняні обов’язково запрацюють після карантину. Це не скасовуватиме візит до лікаря. Електронний документ покликаний мінімізувати махінації з листками непрацездатності.
Всі дані будуть в єдиній системі. Не вдасться ані купити, ані схитрити, ані підробити документ. Механізм оформлення листків непрацездатності виглядатиме так: кожен лікар візуватиме документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування. Тож в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію.
Докладніше – у сюжеті Оксани Ткачової.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарняні та декретні українцям виплатять із затримкою.