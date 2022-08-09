Не за все деньги мира: где и как безопасно отдохнуть украинцам во время войны

Война украла у нас не только жизнь, но планы и отдых. Однако медики отмечают, что именно во время войны нужно находить возможность, чтобы восстановить силы, особенно тем, кто переживает тяжелый период в стране под ударами. Еще лучше совместить отдых с лечением.

Психологи же говорят, что отдохнуть даже во время войны – это не стыдно, наоборот – здоровый человек, полный сил и энергии может принести больше пользы для нашей победы.

Истощенные полномасштабной войной украинцы практически лишились возможности посетить зарубежные курорты. Но имеют варианты для подобного отдыха даже не покидая свой город. Например, в комплексе под Киевом.

На полутора гектарах две большие зоны отдыха — одна для тихого семейного отдыха на берегу озера. Вторая — большой бассейн со многими активными, вечерними концертами и постоянной дискотекой.

Шезлонг у бассейна – 500 грн в будни, 800 грн — в выходные. Возле озера — 400 грн и 600 грн. На базе комплекса расположена гостиница и ресторан. Есть здесь и водные развлечения.

10 минут катания на гидроцикле — 1,4 тыс. грн.

Владельцы подсчитали, что этим летом война уменьшила посещаемость почти на 60%. По словам пиар-менеджер комплекса отдыха, основной целью было — сохранить рабочие места, платить налоги и возможность двигать экономику страны.

Несмотря на заминированные пляжи продолжает привлекать туристов Одесса.

Вместо песчаного пляжа деревянный настил, а море заменило ведро с морской водой.

В этом году купаться в черноморской акватории строго запрещено. Впрочем, не все соблюдают эти правила, и за два месяца лета от неизвестных взрывных объектов в воде в Одесской области погибло три человека. Нарушают запрет только самые смелые, большинство заботятся о собственной безопасности.

Если очень хочется поплавать – есть частные пляжные комплексы с бассейнами. В среднем за подобный отдых придется заплатить от 300 грн за шезлонг. Чтобы привлечь клиентов, некоторые комплексы делают скидки.

Если вы хотите не только отдохнуть, но и подлечиться, идеальный вариант Трускавец. Там сейчас горячий сезон. Туристов меньше, однако некоторые заполненные отели.

Семидневный тур для ребенка с проживанием, питанием и развлечениями стоит 3, 6 тыс. грн. С 1 сентября в комплексе посетителям с детьми будут предлагать программу онлайн-обучение, где дети смогут и учиться, и отдыхать.

В отелях Трускавца часто есть медицинские центры, которые предлагают обследования и различные процедуры. Можно заказать и специальные недельные медицинские туры, стоимость которых стартует от 2 тыс. грн.

Rрайне популярная туристическая локация на Волыни — самое глубокое озеро Украины Свитязь. Оно снова стало полноводным. Вода теплая и прозрачная. Здесь удобно отдыхать с детьми.

Однако туристический сезон на Шацких озерах — недалеко от Беларуси не удался. Некоторые базы даже не открылись, чтобы привлечь людей, местные предлагают скидки, хотя такого здесь никогда не было.

Вне конкуренции сейчас Карпаты — относительно безопасно и отдых на любой вкус: от фешенебельного Буковеля и закарпатских лечебных курортов до простых и дешевых эко-усадеб.

Конечно, часть украинок с детьми решилась на морской отдых за границей. Для этого нужно долго ехать автобусом или авто, или добраться до соседних стран, а уже оттуда лететь, что по карману далеко не всем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.