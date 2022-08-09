Не за всі гроші світу: де та як безпечно відпочити українцям під час війни

Війна вкрала в нас не лише життя, а й плани та відпочинок. Однак медики зазначають, що саме під час війни потрібно знаходити можливість, щоб відновити сили, особливо тим, хто переживає важкий період у країні під ударами. Ще краще поєднати відпочинок із лікуванням.

Психологи ж кажуть, що відпочити навіть під час війни – це не соромно, навпаки – здорова людина, повна сил та енергії може принести більше користі для нашої перемоги.

Виснажені повномасштабною війною українці практично втратили можливість відвідати зарубіжні курорти. Але мають варіанти для такого відпочинку навіть не залишаючи своє місто. Наприклад, у комплексі під Києвом.

На півтора гектарах дві великі зони відпочинку – одна для тихого сімейного відпочинку на березі озера. Друга – великий басейн із багатьма активностями, вечірніми концертами та постійною дискотекою.

Шезлонг біля басейну – 500 грн у будні, 800 грн – у вихідні. Біля озера – 400 грн і 600 грн. На базі комплексу розташований готель та ресторан. Є тут і водні розваги.

10 хвилин катання на гідроциклі – 1,4 тис. грн.

Власники підрахували, що цього літа війна зменшила відвідуваність майже на 60%. За словами піар-менеджер комплексу відпочинку, основною метою було – зберегти робочі місця, сплачувати податки та можливість рухати економіку країни.

Незважаючи на заміновані пляжі, продовжує залучати туристів Одеса.

Замість піщаного пляжу дерев’яний настил, а море замінило відерце з морською водою.

Цього року купатися в чорноморській акваторії суворо заборонено. Втім, не всі дотримуються цих правил, і за два місяці літа від невідомих вибухових об’єктів у воді на Одещині загинуло троє людей. Порушують заборону тільки найсміливіші, більшість піклуються про власну безпеку.

Якщо дуже хочеться поплавати – є приватні пляжні комплекси з басейнами. У середньому за такий відпочинок доведеться заплатити від 300 грн за шезлонг. Щоб залучити клієнтів деякі комплекси роблять знижки.

Якщо ви хочете не тільки відпочити, але й підлікуватися, то ідеальний варіант Трускавець. Там зараз гарячий сезон. Туристів менше, але деякі готелі заповнені.

Семиденний тур для дитини з проживанням, харчуванням та розвагами коштує 3, 6 тис. грн. З 1 вересня у комплексі відвідувачам з дітьми пропонуватимуть програму онлайн-навчання, де діти зможуть і навчатись, і відпочивати.

У готелях Трускавця часто є медичні центри, які пропонують обстеження та різноманітні процедури. Можна замовити спеціальні тижневі медичні тури, вартість яких стартує від 2 тис. грн.

Найпопулярніша туристична локація на Волині – найглибше озеро України Світязь. Воно знову стало повноводним. Вода тепла та прозора. Тут зручно відпочивати із дітьми.

Однак туристичний сезон на Шацьких озерах – неподалік Білорусі не вдався. Деякі бази навіть не відкрилися, щоб залучити людей, місцеві пропонують знижки, хоч такого тут ніколи не було.

Поза конкуренцією наразі Карпати – відносно безпечні і відпочинок на будь-який смак: від фешенебельного Буковеля та закарпатських лікувальних курортів до простих та дешевих екосадиб.

Звісно, ​​частина українок із дітьми наважилася на морський відпочинок за кордоном. Для цього потрібно довго їхати автобусом чи авто, чи дістатися до сусідніх країн, а вже звідти летіти, що по кишені далеко не всім.

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