Нечистоты в Днестровском лимане: кто отравляет воду и последствия

В Одесской области канализационные стоки отравляют Днестровский лиман. Здесь погибает рыба, вокруг невыносимая вонь. Местные жалуются на изношенный бетонный коллектор. И уверены, что нечистоты в водоем спускает местный консервный завод. На предприятии все опровергают, в водоканале же разводят руками – денег на ремонт коллектора нет.

Жители улицы Буджакского, в Белгород Днестровском, более полутора десятилетия страдают от опасного соседства – реки с нечистотами. Канализационные воды стекают прямо в Днестровский лиман. Местные уверяют – поэтому в водоеме вымерли голубые раки и стало меньше рыбы.

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Из-за постоянной вони трудно дышать и неприятно ходить по улице. Вся беда в бетонном коллекторе, что в силу своего возраста постоянно разрушается.

В водоканале разводят руками – на замену коллектора надо 66 млн грн, которых в местном бюджете нет. Люди уверены – выбросы идут из местного консервного завода, мол, после обеда в этой мути можно увидеть остатки рыбы. На предприятии уверяют, что их очистительная система не пропустит такого.

Руководство консервного завода настаивает на расследовании причин такого количества отходов.

К слову, Киев на грани экологической катастрофы – Днепр могут затопить нечистоты.

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