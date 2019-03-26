Нечистоти у Дністровському лимані: хто отруює воду і наслідки

На Одещині каналізаційні стоки отруюють Дністровський лиман. Тут гине риба, навкруги нестерпний сморід. Місцеві нарікають на зношений бетонний колектор. І впевнені, що нечистоти у водойму спускає місцевий консервний завод. На підприємстві все спростовують, у водоканалі ж розводять руками – грошей на ремонт колектора немає.

Мешканці вулиці Буджакської, у Білгород- Дністровському, понад півтора десятиліття потерпають від небезпечного сусідства – річки з нечистотами. Каналізаційні води стікають прямісінько до Дністровського лиману. Місцеві запевняють – через це у водоймищі вимерли блакитні раки та поменшало риби.

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Через постійний сморід важко дихати та неприємно ходити вулицею. Вся біда в бетонному колекторі, що через свій вік постійно руйнується.

У водоканалі розводять руками – на заміну колектора треба 66 млн грн, яких у місцевому бюджеті немає. Люди впевнені – викиди йдуть із місцевого консервного заводу, мовляв, після обіду у цій каламуті можна побачити залишки риби. На підприємстві запевняють, що їхня очисна система не пропустить такого.

Керівництво консервного заводу наполягає на розслідуванні причин такої кількості відходів.

До слова, Київ на межі екологічної катастрофи – Дніпро можуть затопити нечистоти.

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