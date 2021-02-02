Нет даже огнетушителей: первые проверки пансионатов для пожилых людей

Пожар в харьковском пансионате для пожилых людей, в результате которого погибли 15 пациентов, спровоцировал масштабные проверки подобных заведений по всей стране. На Закарпатье инспекторы ГСЧС проверили противопожарную безопасность в первых двух учреждениях.

В Ужгородском городском центре социального обслуживания нарушения незначительные, однако в частном пансионате, который находится в обычном жилом доме, — их множество.

Инспекторы попали в учреждение с помощью правоохранителей, потому что их не пускали владельцы, прикрываясь якобы карантином.

В доме не было никаких средств пожарной защиты – систем сигнализации и оповещения, и ни одного огнетушителя, хотя их должно быть восемь. Не было и плана эвакуации на случай пожара.

За такие нарушения владельцу пансионата грозит мизерный штраф — всего 102 грн, а остановить работу заведения может только суд.

Сегодня также начали проверять пансионаты в Донецкой области. В частности, в Мариуполе началась проверка заведения, где живут более 70 ветеранов войны и труда.

В ближайшее время здесь проверят еще два десятка пансионатов, а также хостелов и гостиниц. Всего в области планируется более 80 таких проверок.

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. В Офисе генпрокурора предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Открыто производство по ч. 2 ст. 270 УКУ — Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.